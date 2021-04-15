В Министерстве социальной политики озвучили планы на будущее, когда украинцы смогут получать пенсии в размере 7 000 гривен. По мнению чиновников это станет возможным в результате запуска накопительного уровня пенсионной системы, проект которой сейчас обсуждается.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Новшества позволят получать на заслуженном отдыхе до 40% заработной платы.

"Даже при небольших взносах в 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности +0,25% в месяц выше инфляции (около 3% выше инфляции в год) это возможно", - уверяют чиновники.

Все расчеты в Минсоце сделаны в сегодняшних ценах, чтобы не спорить о прогнозах инфляции, и модель выстроена для человека, который:

- получает заработную плату 15 000 гривен в месяц,

- работает и копит с 25 до 60 лет (имеет 35 лет стажа),

- на собственный пенсионный накопительный счет ежемесячно в течение периода работы получает 2% от зарплаты с сумм уплаченного ею НДФЛ и дополнительно 2% от зарплаты с сумм ЕСВ, который ее оплатил работодатель (вместе 4% – 600 гривен),

- после завершения периода работы получает накопительную пенсию на протяжении 15 лет,

- все время накопления средства человека работают с доходностью 0,25% выше инфляции в месяц (примерно 3% выше инфляции в год),

получает пенсию из солидарного уровня на уровне средней на сегодня - 3624 гривны (по состоянию на 01.03.2021).

В этом примере средняя пенсия из накопительной системы за 15 лет у человека составит 3 117 гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6 741 гривну, что составляет 45% от ее зарплаты.

Другие сценарии, как будет меняться размер накопительной пенсии в зависимости от стажа человека и продолжительности выплат можно посмотреть в инфографике.



Ранее "Страна" сообщала, о том, кто не получит прибавку к пенсии с 1 марта.

Так же мы в материале "Накопительная система для бабы Гали" выясняли, будут ли украинцы получать пенсии по 7 тысяч, как обещает правительство.