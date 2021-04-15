По состоянию на утро четверга, 15 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 16 427 человек.

Напомним, что 14 апреля, в стране было выявлено 14 553 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 1 874 человека.

Умерло 433 человека.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 903 765 человек. Выздоровели за последние сутки 11 148 человек (с начала эпидемии - 1 453 766 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 628 детей и 383 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (1 168 человек), Хмельницкой области (1 088), Запорожской области (1 015) и Днепропетровской области (91 005).

В Киеве за сутки выявлено 1 625 новых случаев.

Ранее мы рассказывали, что в Раде хотят перекинуть 6,5 млрд гривен с финансирования больниц на вакцины от коронавируса.