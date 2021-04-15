Сегодня, 15 апреля, Окружной суд Гааги возобновляет предварительные слушания по делу о сбитом 17 июля 2014 года в небе над Донбассом пассажирского Boeing рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

Слушания все еще находятся на стадии оценки готовности дела к рассмотрению по сути, которое запланировано на 7 июня.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Ожидается, что предметом обсуждения этого блока, который запланирован на два дня - 15 и 16 апреля, будет ход расследования, порученного следственному судье после того, как были частично удовлетворены запросы защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова. Он единственный, кого представляют адвокаты. Непосредственно сами слушания проходят в отсутствие всех обвиняемых - трех россиян и одного украинца - Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и его крушении.

Предыдущий блок судебных заседаний прошел 1 и 8 февраля, в ходе которого защита Пулатова огласила ходатайства, на которые потом отреагировало обвинение с последующим вынесением судом решения.

В частности, суд отклонил запрос предоставить эксперту российского производителя системы Бук "Алмаз-Антей" возможность посетить и исследовать обломки сбитого МН17, однако посчитал уместным "оставить открытыми возможности для следственного судьи предоставить возможность для экспертов посетить реконструкцию для должного понимания отчета" характера повреждений воздушного судна.

Суд также отклонил ходатайство предоставить фото всех обломков самолета, включая те, которые не были транспортированы в Нидерланды и остались в Украине. Вместе с тем следствию было поручено проверить, есть ли еще фото, которые можно предоставить защите Пулатова.

Суд также вынес решение по лингвистической экспертизе перехваченных телефонных разговоров, поручив, чтобы сам Пулатов самое позднее 22 февраля проинформировал следственного судью, в каком из разговоров он принимал участие с последующим использованием этих фрагментов для лингвистического исследования и проведения сравнительного голосового анализа.

Суд не принял никакого решения о проведении специальной инспекции во время посещения реконструкции сбитого самолета, так как посчитал, что это решение может принято только после того, как, основываясь на интервью следственного судьи с экспертами будет получено четкое понимание о разнице во мнениях о возможном месте запуска ракеты. Вместе с тем, суд уже поручил прокуратуре, если будет принято решение о таком посещении, начать организацию заранее. Предлагаемая дата для такого посещения возможна в период с 17 и 28 мая.

Кроме того, суд не удовлетворил запрос защиты Пулатова о базе данных радаров, об интервью с сепаратистом по имени Леон из незаконного формирования в Константиновке.

Судебный процесс длится уже более года, начавшись 9 марта 2020 года. В то же время продолжается и расследование этого преступления. Ранее руководитель следственной группы Дигна ван Бутзелар, говоря о том, как долго будут продолжаться следственные действия, сказала: "Это пошаговый процесс, и мы пойдем туда, куда нас приведет расследование. Мы говорили, что расследование продолжается, чтобы установить правду и тех, кто отдал приказ в отношении этого "Бука", - подчеркнула прокурор.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Ранее "Страна" сообщала, что обвиняемый по делу сбитого Boeing МН17 отрицает свою причастность к запуску ракеты из ЗРК "Бук".