Москва и Пекин объединяют усилия для строительства базы на Луне
Космическая гонка во всем мире набирает ход, и Россия, которая находится под мощным санкционным давлением Запада, все больше расширяет сотрудничество с Китаем по программам освоения спутника Земли.
Так, Москва и Пекин уже подписали меморандум о создании совместной научной станции на Луне. В России планируют начать разработку систем жизнеобеспечения для экипажа совместной лунной базы.
Об этом передает Телеграм-канал РИА Новости.
Научный совет российского "НИИхиммаш", за три года (с 2022 и по 2025 год - Ред.) намерен заняться созданием систем водообеспечения перспективных объектов Лунной программы - орбитальной станции, посадочного комплекса и Лунной базы, а также межпланетной космической станции.
Ранее "Страна" в материале "Битва за Луну" рассказала, как сверхдержавы хотят колонизировать спутник Земли и зачем им это нужно.
Так же мы сообщали, что NASA может не выполнить план по высадке человека на Луну в 2024 году из-за проблем с финансированием.