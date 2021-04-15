Космическая гонка во всем мире набирает ход, и Россия, которая находится под мощным санкционным давлением Запада, все больше расширяет сотрудничество с Китаем по программам освоения спутника Земли.

Так, Москва и Пекин уже подписали меморандум о создании совместной научной станции на Луне. В России планируют начать разработку систем жизнеобеспечения для экипажа совместной лунной базы.

Об этом передает Телеграм-канал РИА Новости.

Научный совет российского "НИИхиммаш", за три года (с 2022 и по 2025 год - Ред.) намерен заняться созданием систем водообеспечения перспективных объектов Лунной программы - орбитальной станции, посадочного комплекса и Лунной базы, а также межпланетной космической станции.

Ранее "Страна" в материале "Битва за Луну" рассказала, как сверхдержавы хотят колонизировать спутник Земли и зачем им это нужно.

Так же мы сообщали, что NASA может не выполнить план по высадке человека на Луну в 2024 году из-за проблем с финансированием.