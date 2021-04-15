После главной политической новости недели о встрече президентов США и России, некоторым диссонансом прозвучала информация о том, что Белый дом может уже сегодня, 15 апреля, ввести новые и очень серьезные санкции против Москвы.

Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Администрация президента США Джо Байдена готова принять новые ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в ответ на предполагаемые неправомерные действия, включая кибератаку на SolarWinds и попытки вмешаться в выборы в США.

По словам одного из источников, новые меры могут коснуться около десяти российских граждан и 20 юридических лиц, в том числе членов правительства РФ и сотрудников спецслужб. Источник не исключил, что США объявят о высылке из страны десятка российских чиновников и дипломатов.

Ранее "Страна" в материале "Карибский сценарий Путина" разбиралась достигнут ли компромисса по Украине Вашингтон и Москва по образцу 1962 года.