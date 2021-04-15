Соучредительница движения Black Lives Matter, чернокожая активистка Патрисс Хан-Каллорс, которая недавно оскандалилась покупкой дома в белом районе Калифорнии, владеет несколькими дорогими особняками. Откуда у активистки и художницы, позиционирующей себя как марксистка, миллионы на роскошные дома, неизвестно.

Недвижимости 37-летней женщины посвятило материал издание New York Post.

Приобретенный в прошлом месяце дом в белом районе, между Лос-Анджелесом и Малибу, к которому ведет отдельный подъездной путь, обошелся Патрисс в $1,4 млн. По информации издания, здание площадью 220 кв. м, имеет "головокружительные потолки и множество окон", из которых открывается вид на каньон Топанга.

Интерьер дома активистки у каньона

Это только один из трех домов в районе Лос-Анджелеса, которыми владеет активистка. А вообще на территории США у нее четыре объекта недвижимости общей стоимостью $3,2 млн. Один из них находится в штате Джорджия. Там, неподалеку от Атланты, Патрисса Хан-Каллорс и ее муж, активист BLM родом из Канады Джанайя Хан, в прошлом году купили ранчо, где есть ангар для частных самолетов и небольшой аэродром. В доме на ранчо три спальни и две ванных комнаты, бассейн и мастерская. Приобретен был этот объект недвижимости за $415 тыс.

Помимо домов в Америке, у Хан-Каллорс есть также жилье на Багамских островах - на курорте Олбани неподалеку от столицы страны Нассау. Там же находятся дома, принадлежащие Тайгеру Вудсу и Джастину Тимберлейку, а также частный порт и дизайнерское поле для гольфа.

Сколько именно стоит недвижимость, приобретенная активисткой BLM, неизвестно, однако апартаменты и коттеджи с видом на море в Олбани продаются по цене от $5 млн до $20 млн.

Коллекция недвижимости Патрисс

Такое количество недвижимости, оказавшееся в распоряжении активистки, вызвало возмущение ее коллег, тоже отстаивающих права темнокожих. Так, Хоук Ньюсом, глава организации Black Lives Matter Нью-Йорка, не связанной с фондом Black Lives Matter Global Network Foundation Патриссы Хан-Каллорс, призвал провести независимое расследование и выяснить, на что расходуются деньги этого фонда.

"Если вы расхаживаете, называя себя социалистами, вам нужно спросить, сколько ее личных денег уходит на благотворительные проекты. Все это очень грустно, потому что заставляет людей задуматься о реальной ценности движения и забыть о том, что речь идет просто о людях, которые его возглавили", - цитирует Ньюсома New York Post.

По поводу средств, которые могла получать из фонда Патрисса Хан-Каллорс, Black Lives Matter Global Network Foundation объяснились с изданием Black Enterprise.

"Патрисс Каллорс - исполнительный директор BLMGNF. Она выполняет эту роль на добровольной основе и не получает зарплату или прибыль. С момента основания организации в 2013 году Патрисс получила $120 тысяч в качестве гонораров за публичные выступления и выполнение просветительской работы в области политики. Патрисс не получала никакой компенсации с 2019 года", - говорится в заявлении фонда.

Также в организации сказали, что глава BLMGNF стала жертвой расистских нападок со стороны изданий правого толка, "направленных на уменьшение поддержки и влияния движения, которое больше, чем любая организация".

"Оскорбления со стороны правых наносят вред не только Патриссе, ее ребенку и ее близким, но также продолжает традицию террора со стороны идеологов превосходства белых по отношению к темнокожим активистам", - заявляют в фонде.

Вероятно, какую-то часть денег Патриссе принес подписанный в октябре прошлого года контракт с Warner Bros. Television Group, согласно которому она будет создавать контент для разных платформ и давать возможность высказаться "черным голосам, которые исторически считались маргинальными".

Какую точно сумму получила активистка за это, неизвестно. Однако львиная доля ее недвижимости была приобретена до подписания контракта.

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