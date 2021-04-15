Соседняя с Украиной Турция вышла на четвертое место в мире по суточному приросту заражений коронавирусом
В Турции, куда многие украинцы планируют улететь на отдых в мае и летом, зарегистрировали огромный суточный прирост заражений коронавирусом - 62 797 случаев. Это четвертый в мире показатель. Украина в списке по суточному приросту зараженных десятая.
Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.
Турецкую Республику по упомянутому показателю опережают:
- Индия - 199 569 случаев;
- Бразилия - 71 941 случай;
- США - 66 259 случаев.
Также в десятку лидеров антирейтинга вошли Франция, Германия, Иран, Польша и Италия.
Суточный прирост заражений коронавирусом в мире (желтый столбик)
В Европе по суточному приросту заражений лидируют Франция, Германия, Польша, Италия и Украина.
В тройку мировых лидеров по числу смертей за сутки от последствий инфекции входят:
- Бразилия - 3 166 смертей;
- Индия - 1 037 смертей;
- Польша - 803 смерти.
Украина в этом перечне седьмая.
Суточный прирост смертей от коронавируса (красный столбик)
Всего за время пандемии коронавирус выявили у 138 735 875 человек.
Ранее "Страна" сообщала, что власти одного из городов в Бразилии разрешили освобождать старые могилы для умерших от коронавируса.
Мы также приводили заявление главы украинского Минздрава о том, что эпидемия коронавируса в Украине пошла на спад.