В Турции, куда многие украинцы планируют улететь на отдых в мае и летом, зарегистрировали огромный суточный прирост заражений коронавирусом - 62 797 случаев. Это четвертый в мире показатель. Украина в списке по суточному приросту зараженных десятая.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

Турецкую Республику по упомянутому показателю опережают:

Индия - 199 569 случаев;

Бразилия - 71 941 случай;

США - 66 259 случаев.

Также в десятку лидеров антирейтинга вошли Франция, Германия, Иран, Польша и Италия.

Суточный прирост заражений коронавирусом в мире (желтый столбик)

В Европе по суточному приросту заражений лидируют Франция, Германия, Польша, Италия и Украина.

В тройку мировых лидеров по числу смертей за сутки от последствий инфекции входят:

Бразилия - 3 166 смертей;

Индия - 1 037 смертей;

Польша - 803 смерти.

Украина в этом перечне седьмая.

Суточный прирост смертей от коронавируса (красный столбик)

Всего за время пандемии коронавирус выявили у 138 735 875 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что власти одного из городов в Бразилии разрешили освобождать старые могилы для умерших от коронавируса.

Мы также приводили заявление главы украинского Минздрава о том, что эпидемия коронавируса в Украине пошла на спад.