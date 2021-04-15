В этом году на вакцинацию населения от коронавируса из государственного бюджета Украины дополнительно выделят 6,5 миллиардов грн. Такое решение поддержал на своем заседании Комитет по вопросам бюджета.

Об этом сообщается на сайте партии "Слуга народа".

Члены комитета согласовали перераспределение некоторых расходов госбюджета, предназначенных Министерству здравоохранения на 2021 год.

Перераспределение было предложено правительством во исполнение решения СНБО о Национальном плане вакцинопрофилактики COVID-19 в 2021 году, которое было введено в действие указом президента от 3 апреля. Средства на обеспечение людей вакцинами пойдут из программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в II-IV кварталах 2021 года. Это, как отмечает МОЗ, временная мера.

Отметим, что программа медицинских госгарантий - это, по сути, государственное финансирование медицинской помощи. То есть, средства на закупку вакцин предлагается изъять из средств, которые были предназначены врачам и больницам.

Напомним, неделю назад глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что его ведомству необходимо выделить из госбюджета как раз такую сумму - 6,5 миллиарда гривен.

На это некоторые эксперты отреагировали вопросом, что произошло с коронавирусным фондом и почему нельзя выделить деньги из него.