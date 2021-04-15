В среду, 14 апреля, президент США Джо Байден заявил, что считает нужным уже сейчас готовиться к следующей пандемии, с которой столкнется человечество.

Об этом он сообщил в ходе сегодняшнего выступления в Белом доме.

"Будет еще пандемия. И нужно к ней готовиться", - предупредил Джо Байден во время своего выступления.

Байден пояснил, что подобные пандемии - один из актуальных вопросов, над которым его администрации нужно обязательно работать.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден объявил об окончании самой долгой войны в истории США. Он анонсировал начало вывода войск США из Афганистана 1 мая и завершение до 11 сентября.

Также напомним, что в Белом доме телефонный разговор Путина и Байдена назвали конструктивным.