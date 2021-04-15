Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом он сказал 14 апреля на пресс-конференции в Брюсселе после видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел стран и министров обороны стран НАТО.

"Мы предоставили некоторую материальную поддержку Украине в прошлом и мы надеемся продолжить ее. Архитектура национальной безопасности всегда будет предлагать нашему президенту ряд вариантов, которые сосредоточены на использовании всех элементов национальной власти, которые у нас есть, когда мы рассматриваем варианты, чтобы представить президенту", - сказал Остин.

Он уточнил, что помощь США Украине включает нелетальные материалы, некоторое оружие и инструкторов.

"Относительно наращивания российских войск. Мы по-прежнему обеспокоены тем, что мы видим. Мы продолжаем очень внимательно наблюдать за активностью там, мы продолжаем консультироваться с нашими партнерами. Как вы слышали, я ранее сказал, что мы призываем Россию прекратить ее провокации и быть более прозрачной относительно этой недавней деятельности", - подчеркнул он.

Ранее "Страна" сообщала о передаче со стороны США украинскому военному флоту 84 надувных лодок.

Мы также приводили заявление НАТО из-за обострения на востоке Украины.