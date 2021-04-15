Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину по телефону встретиться "в предстоящие недели". Тогда как в пресс-релизе Белого дома по итогам телефонного разговора лидеров стран речь шла о ближайших месяцах.

Как сообщает РИА Новости, о неделях Блинкен упомянул на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Это, в свою очередь, требует открытых линий коммуникации, чтобы мы могли ясно говорить о наших взглядах, политике, наших возражениях против действий России. Это важно, чтобы избегать просчетов. Это вы и видели вчера, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели", - сказал госсекретарь.

"Видимо американцы хотят ускориться, чтобы встреча не состоялась уже после достройки "Северного потока - 2", а несколько ранее. Как раз 14 апреля в Кремле заявили, что если американцы в ближайшее время введут санкции, то и встречи никакой может не быть. А если несколько месяцев санкций не будет, то и "Северный поток - 2" достроят", - комментирует телеграмм-канал "Политика Страны".

Ранее мы сообщали, что европейские страны наперебой принялись предлагать себя в качестве места проведения встречи президентов. Среди них Австрия, Чехия, Финляндия и Исландия.

Мы также анализировали, чего Украине ждать от этой встречи.