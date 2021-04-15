Министр внутренних дел и временный глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Гамачек предложил Прагу в качестве площадки для первой встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает сайт iDNES.

"Я ответил на объявление президента Байдена, который призвал провести личную встречу с президентом Путиным в третьей стране. Я поручил нашим послам в Вашингтоне и Москве предложить Прагу как возможное место встречи, как было с саммитом Обамы-Медведева. Но все на начальной стадии", - заявил Гамачек.

Встреча президента США Барака Обамы с российским коллегой Дмитрием Медведевым состоялась 8 апреля 2010 года в Праге и стала последним большим политическим событием международного значения в Чехии. Президенты тогда подписали новый договор о сокращении ядерных арсеналов.

Как писала "Страна", ранее Австрия заявила, что готова принять встречу Путина и Байдена.

Вслед за ней то же самое сделали Финляндия и Исландия.