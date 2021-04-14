В Киеве окружной административный суд открыл производство по делу относительно использования видеонаблюдения в исправительных колониях.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК на своем сайте в среду, 14 апреля.

В частности, соответствующий иск поступил в суд на прошлой неделе. Истец просит суд признать противоправной установку видеокамер в жилых помещениях и камерах участка усиленного контроля исправительных и воспитательных колоний.

"Речь идет об обжаловании одного из положений Порядка использования технических средств надзора и контроля в исправительных и воспитательных колониях Государственной уголовно-исполнительной службы, утвержденного приказом Минюста от 26 июня 2018 года", - рассказали в пресс-центре.

Помимо вышеперечисленных требований, истец просит взыскать с Минюста 198 тысяч гривен морального вреда в пользу истца.

"Суд постановил рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 12 мая 2021 года", - добавила в пресс-службе ОАСК.

Напомним, что в канцелярии Окружного административного суда Киева (ОАСК) 7 апреля зарегистрировали иск к Минюсту, который затрагивает вопросы использования видеонаблюдения в исправительных колониях.

Как сообщала "Страна", в Минюсте отчитались о том, сколько бюджету удалось заработать на специальных камерах в СИЗО, где за плату обвиняемые могут получить помещения с улучшенными бытовыми условиями. В кассу министерства поступило уже почти 3 миллиона гривен.