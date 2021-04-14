Минюст США закрыл дело о смерти Эшли Бэббитт, которая была убита 6 января при штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу министерства.

Федеральные прокуроры Вашингтона, округ Колумбия, решили не возбуждать уголовные дела против офицера полиции Капитолия, причастного к расстрелу Бэббит во время беспорядков. Министерство юстиции закрыло расследование, так как, по его мнению "недостаточно доказательств действий офицера из преступных побуждений" для поддержки обвинения.

"Расследование не выявило доказательств того, что в то время, когда офицер произвел единственный выстрел в Бэббит, он не имел разумных оснований полагать, что это было необходимо в целях самообороны или защиты членов Конгресса", - говорится в заявлении Министерства юстиции. При этом имя причастного к делу офицера не названо.

Ранее "Страна" публиковала видео рокового выстрела в Эшли.

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