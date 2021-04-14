В Запорожье, где две школьницы жестко подрались ради внимания парня, яму на дороге "залатали" с помощью слепков челюстей.

Об этом сообщает местный паблик на своей странице в Instagram в среду, 14 апреля.

"На Бабурке (район города Запорожье - Ред.) осваивают новый прогрессивный метод ремонта дорог", - комментируют обнародованное видео в соцсети.

На кадрах, которые содержатся в видео, можно увидеть сотни слепков, которые высыпали в яму на дороге. Автор такого креативного ремонта дороги неизвестен, однако предполагается, что изделия принадлежали одной из местных стоматологических клиник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Это Запорожье (@its_zp)

Ранее "Страна" сообщала, что мост на дороге международного значения залатали тряпками после ремонта за 13 миллионов. Однако, несмотря на цену ремонта, местные жители вынуждены закрывать огромные выбоины в стыках ненужными вещами.

Также напомним, что яму на дороге в Черкассах закрыли расписным мягким ковром. В данный момент, автор такого нестандартного решения для борьбы с ямами в Черкассах неизвестен.