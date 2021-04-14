CША уведомили Турцию об отмене прохода двух своих военных кораблей "Дональд Кук" и "Рузвельт" через Босфор в Черное море.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", это "первое (пока) действие, которое указывает, что после телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина 13 апреля что-то начало меняться и от угрозы войны начали понемногу отходить".

Напомним, о том, что два эсминца ВМС США зайдут в Черное море, чтобы таким образом послать сигнал России, концентрирующей свои войска на границе с Украиной, стало известно 9 апреля.

В ответ Россия заявила, что США лучше держаться от Крыма подальше.