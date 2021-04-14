Представители Минздрава напомнили, что гигиена рук позволяет снизить уровень распространения инфекционных заболеваний, в частности Covid-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В ЦОЗ обращают внимание, что на грязных руках есть большое количество опасных микроорганизмов. Через даже незначительные царапины или ранки они могут вызвать вирусные заболевания, бактериальные, грибковые и кишечные инфекции, гельминтозы и др.

"Если на ваших руках есть вирус SARS-CoV-2, вы можете перенести его на слизистую оболочку глаз или носа, а следовательно, заболеть Covid-19. Также вы можете перенести его на руки другого человека, с которым здороваетесь рукопожатием, из-за чего он в дальнейшем заболеет", - рассказывают в пресс-центре.

Большинство инфекций, передающихся через грязные руки можно предотвратить благодаря соблюдению гигиены. "Поэтому как можно чаще и тщательнее мойте руки теплой водой с мылом в течение 40 секунд. При отсутствии возможности помыть руки, можно применять спиртосодержащие антисептик для рук", - напоминают в ЦОЗ.

Однако стоит помнить, что антисептик может уничтожить большинство патогенных микроорганизмов, но не все. Например, возбудитель Clostridium difficile, что вызывает тяжелое поражение кишечника, является устойчивым к действию спиртосодержащих дезинфицирующих средств. Также антисептик не удаляет с поверхности рук яйца паразитов и не обезвредит токсичные вещества, которыми руки могут быть загрязнены. В условиях пандемии Covid-19 рекомендуется использовать антисептики с содержанием спирта не менее 70%.

В Минздраве рассказали, как следует соблюдать гигиену рук, чтобы после мытья не продолжать носить на них невидимую микробную опасность. В частности, мыть руки нужно:

перед приемом пищи;

после посещения туалета;

после прихода с улицы;

когда руки визуально загрязненные;

перед надеванием и после снятия средств индивидуальной защиты, таких как медицинская маска или респиратор.

Помимо этого в ЦОЗ дали такие советы:

Отдавайте предпочтение жидкому мылу перед кусковыми.

Намыливайте руки так, чтобы мыло покрывали все поверхности кистей.

Уделяйте особое внимание таким участкам: внешняя поверхность ладоней, промежутки между пальцами, подушечки пальцев и большие пальцы.

Процесс мытья должен длиться не менее 40 секунд.

Для высушивания рук после мытья пользуйтесь одноразовыми бумажными полотенцами или индивидуальным тканевым полотенцем. Не стоит это делать с помощью электросушилок из-за неизбежного завихрения воздуха, в котором могут быть загрязняющие частицы, а также из-за недостаточного высыхания рук.

Закрывайте кран использованным бумажным полотенцем, ведь вы только открывали его грязными руками.

Также в Минздраве описали формулу обработки рук антисептиком:

30 секунд - минимальное время для обработки рук;

70% - содержание спирта в антисептике;

3 мл антисептика для одной процедуры гигиенической обработки рук.





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