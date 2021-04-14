В МОЗ напомнили украинцам, как правильно мыть руки и пользоваться антисептиком по шагам
Представители Минздрава напомнили, что гигиена рук позволяет снизить уровень распространения инфекционных заболеваний, в частности Covid-19.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.
В ЦОЗ обращают внимание, что на грязных руках есть большое количество опасных микроорганизмов. Через даже незначительные царапины или ранки они могут вызвать вирусные заболевания, бактериальные, грибковые и кишечные инфекции, гельминтозы и др.
"Если на ваших руках есть вирус SARS-CoV-2, вы можете перенести его на слизистую оболочку глаз или носа, а следовательно, заболеть Covid-19. Также вы можете перенести его на руки другого человека, с которым здороваетесь рукопожатием, из-за чего он в дальнейшем заболеет", - рассказывают в пресс-центре.
Большинство инфекций, передающихся через грязные руки можно предотвратить благодаря соблюдению гигиены. "Поэтому как можно чаще и тщательнее мойте руки теплой водой с мылом в течение 40 секунд. При отсутствии возможности помыть руки, можно применять спиртосодержащие антисептик для рук", - напоминают в ЦОЗ.
Однако стоит помнить, что антисептик может уничтожить большинство патогенных микроорганизмов, но не все. Например, возбудитель Clostridium difficile, что вызывает тяжелое поражение кишечника, является устойчивым к действию спиртосодержащих дезинфицирующих средств. Также антисептик не удаляет с поверхности рук яйца паразитов и не обезвредит токсичные вещества, которыми руки могут быть загрязнены. В условиях пандемии Covid-19 рекомендуется использовать антисептики с содержанием спирта не менее 70%.
В Минздраве рассказали, как следует соблюдать гигиену рук, чтобы после мытья не продолжать носить на них невидимую микробную опасность. В частности, мыть руки нужно:
- перед приемом пищи;
- после посещения туалета;
- после прихода с улицы;
- когда руки визуально загрязненные;
- перед надеванием и после снятия средств индивидуальной защиты, таких как медицинская маска или респиратор.
Помимо этого в ЦОЗ дали такие советы:
- Отдавайте предпочтение жидкому мылу перед кусковыми.
- Намыливайте руки так, чтобы мыло покрывали все поверхности кистей.
- Уделяйте особое внимание таким участкам: внешняя поверхность ладоней, промежутки между пальцами, подушечки пальцев и большие пальцы.
- Процесс мытья должен длиться не менее 40 секунд.
- Для высушивания рук после мытья пользуйтесь одноразовыми бумажными полотенцами или индивидуальным тканевым полотенцем. Не стоит это делать с помощью электросушилок из-за неизбежного завихрения воздуха, в котором могут быть загрязняющие частицы, а также из-за недостаточного высыхания рук.
- Закрывайте кран использованным бумажным полотенцем, ведь вы только открывали его грязными руками.
Также в Минздраве описали формулу обработки рук антисептиком:
- 30 секунд - минимальное время для обработки рук;
- 70% - содержание спирта в антисептике;
- 3 мл антисептика для одной процедуры гигиенической обработки рук.
Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ напомнили о главных правилах гигиены и социальной дистанции.
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