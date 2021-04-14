В МОЗ объяснили украинцам, как можно облегчить тяжелое течение сезонной аллергии
Представители Минздрава рассказали о сезонной аллергии и некоторых профилактических мерах, которые помогут легче её переносить.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.
В частности, сезонная аллергия проявляется у многих людей с началом цветения деревьев. Группу аллергических заболеваний, вызываемых пыльцой растений, называют поллинозом.
Среди растений, которые вызывают подобную реакцию иммунной системы организма стоит выделить березу, ольху, дуб, тополь, вяз, иву, клен, орешник и ясень.
На предпосылки аллергии влияет много факторов, в частности:
- генетическая предрасположенность;
- хронические бронхолегочные болезни;
- загрязненный воздух;
- пассивное курение;
- плесень в помещении;
- наличие других видов аллергий.
"Симптомы аллергии могут быть похожими на проявления ОРВИ или простуды. Обычно они проявляются по-разному, люди могут чувствовать: покраснение глаз и слезотечение; насморк, чихание, зуд и закладки носовых ходов; одышку, затруднения при осуществлении выдоха, учащенное дыхание, сухой и изнурительный кашель", - сообщили в ЦОЗ, добавив, что при аллергии температура тела не повышается.
Среди простых профилактических мер, которые помогут вам легче переносить симптомы можно выделить такие:
- консультация с врачом, который подберет антигистаминные приспособления;
- душ после прогулок на улице и обязательное купание домашних животных;
- избегать любые контакты с растениями, на которые у вас аллергия;
- избегать прогулок в ветренную погоду;
- менять одежду после прогулок;
- чаще делать влажную уборку дома;
- надевать маску на улице;
- в ветренную погоду закрывать окна дома;
- не стоять рядом с курильщиком;
- не сушить одежду на улице.
Ранее "Страна" сообщала, что доктор Комаровский рассказал об опасных симптомах аллергии.
Также напомним, что в Минздраве объяснили украинцам, какие продукты чаще всего вызывают аллергию.