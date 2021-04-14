Представители Минздрава рассказали о сезонной аллергии и некоторых профилактических мерах, которые помогут легче её переносить.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, сезонная аллергия проявляется у многих людей с началом цветения деревьев. Группу аллергических заболеваний, вызываемых пыльцой растений, называют поллинозом.

Среди растений, которые вызывают подобную реакцию иммунной системы организма стоит выделить березу, ольху, дуб, тополь, вяз, иву, клен, орешник и ясень.

На предпосылки аллергии влияет много факторов, в частности:

генетическая предрасположенность;

хронические бронхолегочные болезни;

загрязненный воздух;

пассивное курение;

плесень в помещении;

наличие других видов аллергий.

"Симптомы аллергии могут быть похожими на проявления ОРВИ или простуды. Обычно они проявляются по-разному, люди могут чувствовать: покраснение глаз и слезотечение; насморк, чихание, зуд и закладки носовых ходов; одышку, затруднения при осуществлении выдоха, учащенное дыхание, сухой и изнурительный кашель", - сообщили в ЦОЗ, добавив, что при аллергии температура тела не повышается.

Среди простых профилактических мер, которые помогут вам легче переносить симптомы можно выделить такие:

консультация с врачом, который подберет антигистаминные приспособления;

душ после прогулок на улице и обязательное купание домашних животных;

избегать любые контакты с растениями, на которые у вас аллергия;

избегать прогулок в ветренную погоду;

менять одежду после прогулок;

чаще делать влажную уборку дома;

надевать маску на улице;

в ветренную погоду закрывать окна дома;

не стоять рядом с курильщиком;

не сушить одежду на улице.

Ранее "Страна" сообщала, что доктор Комаровский рассказал об опасных симптомах аллергии.

Также напомним, что в Минздраве объяснили украинцам, какие продукты чаще всего вызывают аллергию.