Президент США Джо Байден заявил, что настало время закончить самую долгую войну в истории США и американские военные должны вернуться домой из Афганистана. Он анонсировал начало вывода войск США из Афганистана 1 мая и завершение до 11 сентября.

Видеозапись заявления Байдена опубликована в соцсетях президента и Белого дома 14 апреля.

"Пора положить конец самой продолжительной войне Америки. Американским войскам пора возвращаться из Афганистана. Мы поехали в Афганистан из-за ужасающих терактов 11 сентября, случившихся 20 лет назад. Это не может объяснить, почему мы должны оставаться там в 2021 году", - сказал Байден.

Он добавил: вместо того чтобы возвращаться к войне с "Талибаном", США должны сосредоточиться на проблемах будущего.

This afternoon, I’m announcing the withdrawal of U.S. troops from Afghanistan and providing an update on the path forward. Watch live. https://t.co/SPiLX24VdM — President Biden (@POTUS) April 14, 2021

Ранее "Страна" писала, что о готовящемся заявлении Байдена по поводу Афганистана СМИ сообщили накануне, 13 апреля.

Война в Афганистане, в которую входит серия вооруженных конфликтов, продолжается с 1970-х годов. Последний, на данный момент, этап противостояния начался в 2015 году, после вывода основной части войск НАТО из Афганистана.

Войска США вошли в Афганистан около 20 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории. За время конфликта в Афганистане погибли более 2,4 тысяч американских военных. Основными противниками США уже тогда было движение "Талибан", в то время контролировавшее страну.

При Джордже Буше-младшем в Афганистане было размещено около 30 тысяч американских военнослужащих, его преемник Барак Обама несколько раз увеличивал контингент на примерно 17 тысяч, затем еще на 4 тысячи. После пересмотра политического курса, в декабре 2009 года Обама объявил об отправке еще 30 тысяч военных. Пик пришелся на 2011 год, тогда в Афганистане находилось более 100 тысяч военных. Тогда военное командование США надеялось, резко увеличив численность контингента, окончательно сломить сопротивление талибов.

Постепенный вывод начался в 2011 году, сначала страну покинули около 650 военных. В 2012 году Афганистан покинули 23 тысячи военных. Планы США предполагали, что после 2014 года в Афганистане должен остаться контингент в не более чем 10 тысяч.

В 2017 году Пентагон опубликовал данные о том, что американских военных размещено в Афганистане больше, чем объявили это ранее - около 11 тысяч, а не 8,4 тысяч. В сентябре 2017 года президент США Дональд Трамп начал процесс возвращения и этих военнослужащих на родину.

29 февраля 2020 года США и "Талибан" заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане. По условиям соглашения, талибы, в частности, обязалась не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников. США обязались вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности.

В январе этого года Пентагон объявил, что лишь 2,5 тысячи американских военных находятся в Афганистане, что стало самым маленьким показателем с 2001 года.

Администрация Трампа планировала, что все американские военнослужащие вернутся в США в мае 2021 года. Однако после прихода к власти Джо Байдена ситуация изменилась.

В феврале 2021 года министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не собирается спешить с выводом войск из Афганистана. Позднее председатель Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит сообщил, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена изучает возможности договоренностей с движением "Талибан" о продлении срока пребывания американских войск в Афганистане. В итоге Байден решил вывести войска до 11 сентября - чуть позже, чем намеревался сделать это Трамп.

Наблюдатели отмечают, что решение о выводе войск многими может быть воспринято как своего рода признание со стороны США поражения в Афганистане. В последние месяцы сообщалось об усилении позиций боевиков-талибов в стране, о постепенно переходе под их контроль нескольких округов.

В ситуации, когда США покинут афганскую территорию, остро встанет вопрос о том, смогут ли Кабул и талибы урегулировать конфликт, или же движение "Талибан" попытается силой захватить власть. При этом, по мнению западных экспертов, даже при "мирном" сценарии у талибов появятся отличные шансы не просто начать принимать участие в политической жизни страны, но и вообще - взять власть в свои руки.

Переговоры о политическом урегулировании афганского конфликта, тем временем, столкнулись с трудностями: талибы объявили, что не будут участвовать в конференциях по этому вопросу до тех пор, пока все иностранные войска не покинут Афганистан.

Напомним, 29 февраля 2020 года Вашингтон заключил соглашение с движением "Талибан", чтобы запустить мирный процесс в Афганистане. "Талибан" обязался не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников, а США - вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности.