Президент США Джо Байден заявил, что настало время закончить самую долгую войну в истории США и американские военные должны вернуться домой из Афганистана. Он анонсировал начало вывода войск США из Афганистана 1 мая и завершение до 11 сентября.

Видеозапись заявления Байдена опубликована в соцсетях президента и Белого дома 14 апреля.

"Пора положить конец самой продолжительной войне Америки. Американским войскам пора возвращаться из Афганистана. Мы поехали в Афганистан из-за ужасающих терактов 11 сентября, случившихся 20 лет назад. Это не может объяснить, почему мы должны оставаться там в 2021 году", - сказал Байден.

Он добавил: вместо того чтобы возвращаться к войне с "Талибаном", США должны сосредоточиться на проблемах будущего.

This afternoon, I’m announcing the withdrawal of U.S. troops from Afghanistan and providing an update on the path forward. Watch live. https://t.co/SPiLX24VdM