Встреча с Байденом: почему Путин не торопится

Тема предложенной Белым домом встречи Джо Байдена и Владимира Путина вчера прогнозируемо стала центральной для всех СМИ и политиков мира. После того как Кремль уточнил, что в предложении речь шла об одной из стран Европы, представители этих стран наперебой стали предлагать свои столицы в качестве места проведения саммита. Хельсинки, Вена, Рейкьявик, Мальта – все эти традиционные места встреч лидеров России/СССР и США вновь оказались в перечне.

Плюс к ним еще добавилась Прага.

При этом почти никто не обратил внимания на одну "малозначительную" деталь: Кремль согласия на встречу еще не дал. То есть все прекрасно понимают, что Путин от нее отказываться не будет, но, получив предложение, он хочет выжать из него максимум – не просто "сверить часы", а прийти к конкретным результатам. И потому с ответом он спешить не станет.

Конкретный результат Кремлю, понятно, нужен, прежде всего, по Украине – ведь собственно из-за эскалации напряженности на Донбассе и усиления группировки российских войск возле нашей границы весь этот "движ" и начался. И если Байден хочет, чтобы концентрация войск на украинско-российской границе прекратилась, он, в понимании Путина, должен дать симметричный ответ – то есть гарантировать выполнение Киевом политической части Минских соглашений. Причем это должны быть железобетонные гарантии – простым обещаниям Кремль теперь уже не поверит.

Кроме того, есть еще одна причина, по которой Путину невыгодно спешить с ответом, – "Северный поток - 2". Пока встреча двух президентов не состоится, Байден не сможет накладывать на газопровод новые санкции: такие шаги были бы восприняты как намерение сорвать предстоящие переговоры. А Путину и Меркель и нужно-то всего несколько месяцев, чтобы довести "СП-2" до немецкого побережья – дальше уже пойдут наладочные работы, которым никакие санкции не помешают.

И, наконец, третья причина, по которой Кремль предпочтет не спешить, – это уже упомянутая группировка российских войск у украинской границы. По данным Главного управления разведки Минобороны, через неделю она достигнет 110 тысяч человек – это много, но даже вместе с 30 тысячами войск сепаратистов все еще недостаточно для троекратного перевеса над украинскими войсками, которое считается оптимальным для реальной угрозы нападения. И потому Путину нужно время для дополнительного усиления группировки – чтобы в серьезность его намерений поверили все.

Наконец еще один момент - Россия предупредила США, что если после разговора Байдена с Путиным будут введены новые санкций против РФ, то ответ будет жестким. Как минимум, встреча не состоится. В тоже время уже сейчас прошла информация, что буквально сегодня американцы готовятся ввести новые санкции. И если это произойдет, то процесс разрядки будет, как минимум, заморожен.

Так что европейские столицы пока могут не спешить с подготовкой места встречи. Предложение Байдена – это лишь стартовый свисток для большой геополитической игры, которая теперь начинается. А встреча двух президентов должна стать ее финальным аккордом. Если она вообще состоится.

НАТО поддержало Украину. И отказало ей

Тем временем с Запада продолжают идти сигналы о поддержке Украины, которые, тем не менее, вряд ли порадуют тех, кто хотел бы решить проблему Донбасса военным путем. Очередным таким сигналом стало вчерашнее заявление НАТО.

По итогам заседания комиссии Украина – НАТО альянс опубликовал декларацию, в которой, как положено, призвал Россию прекратить наращивание военной группировки у украинских границ, а также объяснил, что никогда не признает аннексию Крыма.

Учитывая, что заседание комиссии было первым после заявления Владимира Зеленского о том, что только вступление Украины в НАТО гарантирует мир на Донбассе, в заявлении альянса эту тему, естественно, обойти не могли. И не обошли: в нем говорится, что "союзники по НАТО поддерживают решения, принятые на саммите в Бухаресте и на последующих саммитах". Характерно, что из всех саммитов "персонально" выделен только один – Бухарестский 2008 года. Тот самый, на котором Украине отказали в предоставлении плана действий по членству в НАТО. Вот именно это решение, судя по всему, союзники и поддерживают.

Однако это еще не самое интересное, что можно вычитать в заявлении Альянса. Самое интересное – это фраза о том, что генсек НАТО похвалил Украину за "сдержанность, проявленную перед лицом провокаций России".

Читая это, нужно помнить, что НАТО – военная организация, которая даже в своих официальных целях декларирует защиту от агрессии. Но из данной цитаты можно сделать четкий вывод: защита Украины в задачи альянса не входит. Поэтому все, что он может посоветовать – вести себя сдержанно "перед лицом провокаций", а иначе можно спровоцировать агрессию, от которой защищаться придется самим.

После таких заявлений уже не стоит удивляться тому, что ведущие представители украинской власти буквально в течение одного недели превратились в пацифистов и синхронно начали заявлять об отсутствии каких-либо военных намерений в отношении Донбасса. Интересно только узнать, какой будет следующая стадия их превращения в "голубей мира".

Локдаун в Киеве продлен. Потому что все хорошо?

Тем временем в отношении эпидемии коронавируса у власти произошло "раздвоение личности". Министр здравоохранения Максим Степанов, который несколько дней назад предупреждал, что Украина вот-вот выйдет на показатель 30 тысяч новых больных ежесуточно, вчера вдруг заявил, что все уже хорошо, и эпидемия пошла на спад. "Мы выдержали", – патетически провозгласил министр.

А киевская мэрия, как будто в насмешку над Степановым, в тот же день объявила о продлении локдауна еще на две недели.

Кто же прав? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно глянуть статистику по коронавирусу за вторник: там показатели по количеству госпитализированных и по количеству умерших приближаются к пиковым цифрам 6 апреля. Что даже не требует дополнительных комментариев.

Говорить о спаде эпидемии можно было бы только в том случае, если бы Украина состояла из Ивано-Франковской и Закарпатской областей, но министр сказал обо всей Украине – в то время как в Киеве и Харьковской области ситуация продолжает ухудшаться.

Между тем, основываясь на словах Степанова, некоторые работодатели уже сделали собственные выводы, принимая решения об отказе от удаленного режима работы. Причем не только в благополучных, но и в самых "красных" регионах.

А Академия наук тем временем выдала прогноз, согласно которому пиковые показатели смертности от коронавируса еще впереди.

Шокин против Байдена: Еврокомиссия на растяжке

Самая оригинальная новость дня: бывший генпрокурор Виктор Шокин обратился с жалобой в Еврокомиссию на вмешательство США в вопрос его увольнения.

В этой новости интересно все: и то, что Шокин подал заявление именно в Еврокомиссию, которая формально не является органом управления для Украины, и то, что фактическим ответчиком по жалобе является нынешний президент США. Но самое интересное – что все содержание жалобы уже подтверждено "показаниями" Джо Байдена, а потому не удовлетворить ее нельзя.

Сейчас об этом усиленно стараются забыть, но эта история была слишком громкой, чтобы стереться из памяти. В 2017 году бывший вице-президент Байден, видимо, считал, что его политическая карьера закончилась, а потому решил подзаработать на весьма откровенных мемуарах. В которых и сделал признание о том, что требовал от Петра Порошенко уволить Виктора Шокина с должности генпрокурора, в обмен предлагая 1 млрд долларов финансовой помощи. В 2021-м эти признания нынешнего президента США стали основанием для жалобы со стороны бывшего генпрокурора Украины.

Теперь возникает вопрос: что делать с этой жалобой Еврокомиссии? Ответить отказом – означает отказаться от восстановления справедливости в очевидном деле. Согласиться с претензиями – означает пойти против президента США. Ситуация тупиковая, и Еврокомиссии предстоит сделать выбор, в котором нет хороших вариантов. Остается узнать – какой.

Национальная память вместо пенсий: куда ведет страну Кабмин

Еще одна резонансная новость осталась малозамеченной: Кабмин на своем вчерашнем заседании принял решение увеличить штат Института национальной памяти, введя в него новую должность – еще одного заместителя директора. Если раньше их было два, то теперь станет три.

Найти какое-то логическое объяснение такому решению нельзя. На том же заседании Кабмина было объявлено, что у Пенсионного фонда сверхплановый дефицит составляет 23 миллиарда гривен, а у правительства вдруг обнаружились лишние деньги на то, чтобы платить немаленькую зарплату еще одному человеку в конторе, вся работа которой состоит в том, чтобы отслеживать, сносят памятники Ленину или нет, и устраивать дискуссии на темы вроде отмены 8 Марта.

Уже одного этого решения достаточно, чтобы отправить Кабмин в отставку. Потому что если правительство не понимает, в чем состоят приоритеты бедного государства в период эпидемии и экономического кризиса, то такое правительство нельзя допускать к управлению страной.

Хотя нельзя исключать, что речь идет о целенаправленной политике, согласно которой все, что должно остаться от Украины, – это национальная память в виде кладбищ. Но если это целенаправленная политика, то что должен делать народ с таким правительством?