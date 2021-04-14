Украинский олигарх Виктор Пинчук решил продать свою яхту Siren.

Объявление о продаже судна обнародовано на портале YachtHarbour.

Яхту, которую построили в 2009 году, продают за $12,9 млн. До 2018 года она носила имя Oneness. На корабле с алюминиевым корпусом могут разместиться 12 гостей в пяти каютах, ее длина - 46 метров.

С сентября 2020 года она не выходила в открытое море и находится в порту Генуи.

Лодка записана на компанию Verbena View Ltd (Виргинские о-ва). По данным панамского досье, Verbena View владеет кипрской компанией Pantoho Limited, сообщает Корреспондент.

В Украине на Pantoho Limited зарегистрирована Компания Инвестиционные пути, через которую Виктор Пинчук контролирует радиостанцию Radio Rocks.

Также на Pantoho Limited оформлена еще одна компания Виктора Пинчука – Сервис Парк-М (Россия, до 2006 года Интерпайп Трейд).

Verbena View Ltd находится в управлении IFG International (Nominees) Limited (остров Мэн) и Fiduciana Trust (Cyprus) Limited (Кипр) и контролируется членом совета директоров Интерпайп Анной Хоменко, указывает издание.

Напомним, ранее мы писали, что ыыбывший из списка Forbes аграрный олигарх Косюк решил распродать свои яхты за миллиарды гривен.

Также мы писали, что суд арестовал судно Медведчука из-за захода в порты Крыма.