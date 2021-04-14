Сотрудники миграционной полиции разоблачили преступную группу, участники которой изготавливали поддельные документы об образовании.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

В частности, изготовленные поддельные документы использовали для трудоустройства за рубежом, а также незаконной легализации иностранных граждан в Украине. Злоумышленники получали заказы через специально созданные сайты. Установлено, что в 2019-2020 годах участники группы "заработали" более 26 млн гривен. Досудебное расследование продолжается.

"В ходе расследования в полицию Львовской области поступила информация, в том числе и от Генерального консульства Чешской Республики в г. Львов, по поводу поддельных документов об образовании, которые использовались для получения долгосрочных рабочих виз и видов на жительство. Установлено, что Консульство получило около 100 заявлений на долгосрочные визы и вид на жительство, в которых заявители добавили заведомо поддельные документы об образовании", - рассказывают в пресс-центре.

Также выяснилось, что в состав преступной группы, действовавшей на территории Украины, вошли около 10 человек. Среди организаторов - 40-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Большинство участников группы - жители Киева и Киевской области.

"Злоумышленники разработали преступный план изготовления и сбыта заведомо поддельных документов о среднем, среднем специальном и высшем образовании (в частности, аттестатов/дипломов/свидетельств/сертификатов, приложений с оценками к ним) с подробным распределением ролей каждого участника группы", - сообщают в полиции.

Представители МВД говорят, что для осуществления преступной деятельности злоумышленники создали несколько сайтов, где "клиенты" осуществляли заказ поддельных дипломов. На сайтах разместили информацию о предоставлении платных услуг по изготовлению заведомо поддельных документов об образовании, выданных от имени любых учебных заведений на территории Украины и по любым специальностям/квалификациями/профессиями.

"Звонки от заказчиков через сайт принимал "оператор". Он предоставлял информацию клиентам о своих услугах, их стоимости. После оформления заявки обрабатывались "менеджером", с которым заказчики и обсуждали все детали. Доставку осуществляли курьеры из состава преступной группы, через почтовые отделения или самовывозом в пределах Киева. Также в группу были привлечены лица, которые предоставляли в пользование личные банковские счета для перевода и снятия денег за "услуги", - описывают схему сотрудник и полиции.

Стоимость изготовления заведомо поддельных документов об образовании, датированных до 2000-х годов составляло 7500 гривен, а после 2000 года - 12500 гривен. При этом для принятия заказа в работу покупатель обязательно платит предоплату в размере 5% от общей стоимости услуг, перечисляя эти средства на банковские счета злоумышленников.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в 2019-2020 годах на своих преступных действиях группа обогатилась на 26,1 млн гривен.

Во время обысков в апреле этого года были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в частности макеты и готовые поддельные документы, материалы и техника для их изготовления, "черновые" записи, деньги, мобильные телефоны, банковские карты, ноутбуки, флэш-носители и тому подобное.

В данный момент продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении указанных правонарушений, в том числе в составе преступной группы.

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