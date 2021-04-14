В Киеве сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, которые на улице Глубочицкой разбили окна машины и забрали из салона сумку. В столице введена спецоперация.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте в среду, 14 апреля.

"В полицию Киева обратился свидетель и сообщил, что неизвестные на улице Глубочицкой разбили стекло в припаркованной иномарке, забрали сумку и скрылись на авто. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска", - рассказали в пресс-центре.

В данный момент в столице введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию правонарушителей. Сейчас следователи опрашивают свидетелей и очевидцев данного инцидента, а оперативные сотрудники просматривают записи с уличных камер видеонаблюдения и проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до тринадцати лет с конфискацией имущества", - добавили в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудницы почты в Лозовой украли мешок с деньгами из служебного авто. Теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.

Также напомним, что в Киеве бездомный украл сразу пять прокатных велосипедов. Что собирался делать с велосипедами злоумышленник, неизвестно.