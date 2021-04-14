Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что стягивание российский войск к границам с Украиной - это просто демонстрация силы. По его мнению, вероятность вооруженного конфликта с РФ весьма невелика.

Об этом нардеп сказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Арахамия считает, что демонстрацию Россия проводит не для Украины.

"Сегодня утром было закрытое заседание парламентского комитета национальной безопасности и обороны. Мы заслушивали главу военной разведки, командующего Силами спецопераций и так далее. Из того, что можно сказать в эфире – действительно происходит демонстрация силы, она происходит в первую очередь не для Украины, потому что мы прекрасно понимаем их состояние и ресурсы, сколько на геополитическом уровне", - сказал депутат.

По мысли Арахамии, "Путин показывает, что он серьезный игрок как в Восточной Европе, так и в Сирии и так далее, выводит на диалог президента США для того, чтобы они поговорили о геополитике".

"Сама логистика переброса всех этих войск стоит немалых денег. Сосредоточено чуть больше 100 тысяч живой силы, и они там периодически переезжают, показывая авиацию, артиллерию, бронетехнику. К счастью, особо сильных провокаций на фронте нет, есть регулярные нарушения режима прекращения огня. Мы воспринимаем это как сигнал нашим ВСУ быть в полной боевой готовности. Мы, конечно, все рассчитываем на позитивный сценарий, будут достигнуты какого-то рода соглашения, но, тем не менее, задача армии защищать", - добавил он.

Политик считает, что "вероятность вооруженного конфликта близка к нулю".

"Но при этом есть геополитическая ситуация, когда вместе с нами выступает вся Западная Европа и США, Британия. Во-первых, потому что Будапештский меморандум, во-вторых, все признали оккупацию Крыма знаком конкретной агрессии, ввели санкции, на Донбассе та же самая ситуация. Даже если все эти страны не хотят ссориться с агрессивным соседом, они сами себя поместили в рамки, где уже невозможно от этого откреститься", - сказал Арахамия.

Между тем, в отличие от Арахамии, в ЦРУ не знают, зачем Россия концентрирует войска у границ с Украиной.

Как ранее писала "Страна", МИД потребовал предоставить разъяснения по поводу роста военного присутствия российских войск вдоль границы с Украиной. Однако в РФ отказались от комментариев.