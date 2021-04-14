В среду, 14 апреля, представителя Чернобыльского заповедника рассказали про особенности бобров и о спасении одного из них.

Об этом сообщает пресс-служба заповедника на своей странице в Facebook.

"Бобер европейский - это особый грызун нашей фауны. Во-первых, он - самый большой среди других грызунов. Во-вторых - он активно преобразует природные экосистемы. За эту способность он получил латинское название faber, что переводится как умелый или мастеровитый", - рассказали в пресс-центре.

В частности, экологи называют это животное ключевым видом или экосистемным инженером. Благодаря своей деятельности - построению запруд, сооружению деревьев у водотоков - они меняют гидрологический режим и создают необходимые условия для обитания многих видов (от копытных к водным беспозвоночных). Во время больших пожаров 2020 года бобровые плотины спасали от уничтожения растительность, которая росла вокруг них.

Также в заповеднике рассказали, что на Полесье бобер жил с давних времен. Промышленное использование вида отмечается уже в 10 веке.

В зоне отчуждения бобер широко распространен. Следы его деятельности можно встретить на любом водном объекте.

Наиболее известна бобровая хатка построена на берегу подводного канала напротив административно-бытового комплекса ЧАЭС. Сотрудники заповедника исследуют бобров из-за их крайне важной роли в восстановлении гидрологического режима на заброшенных мелиоративных системах.

Помимо этого, в заповеднике рассказали, что недавно один случай помог сотрудникам зоны ЧАЭС познакомиться с бобром ближе.

"Дело в том, что по весне происходит расселение молодых особей, которые оставляют родительские угодья и идут искать себе собственное место в мире. Именно в это время они попадают в разные приключения: с ними происходят несчастные случаи, их атакуют хищники или они заходят в места, где нет воды. Так и получилось с нашим бобром", - говорят в пресс-центре.

Первого апреля жители села Дитятки днем ​​нашли бобра, который сидел в купе хвороста на центральной улице села. Информацию о животном предоставил председатель общественного совета при ГАЗО Александр Сирота. Он связался с частным приютом для диких животных, где согласились принять животное.

"Отлов и перемещение животные обеспечивала Kyiv Animal Rescue Group. Животное осмотрел ветеринар и сделал прививку против бешенства. В течение двух недель за бобром наблюдали сотрудники приюта. Признаков бешенства не обнаружено, травм и заболеваний тоже. Животное находилось в стрессе, однако быстро пришло в норму", - успокаивают работники заповедника.

Вчера, 13 апреля, научный сотрудник заповедника Сергей Домашевский забрал бобра из приюта и доставил его в заповедник для выпуска. Место для выпуска выбрали раньше - это заброшенная мелиоративная система у с. Новоселки. Ее размеры позволяют животному выбрать различные типы жилья - от заросших каналов и старого торфяника до многочисленных озер и стариц в пойме р. Уж.

"Поскольку бобры - ночные животные, выпускали его во второй половине дня. Это уменьшит стресс от попадания в новые условия. Надеемся, что у этого бобра все будет хорошо", - пишут в соцсети.







Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике показали фото, как барсуки пережили зиму в зоне отчуждения.

Также напомним, что в Чернобыльском заповеднике показали, как много дел у грызуна весной.