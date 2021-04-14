Украинский Минздрав подготовил сборник "100+ ответов на вопросы о вакцинации против COVID-19 для медработников и пациентов". В нем приведены противопоказания к прививкам от коронавируса.

Сборник опубликован в сети интернет.

По данным Минздрава, вакцинация против COVID-19 противопоказана при:

аллергической реакции на любой из компонентов вакцины;

тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины;

температуре выше 38°C.

Также нельзя прививать людей младше указанного в инструкции к вакцине возраста.

"Если сказано, что вакцинация от 18 лет, значит, людей младше нельзя вакцинировать. Вероятно, со временем полученные данные исследований позволят изменить инструкции, но пока так", - говорится в сборнике.

Авторы добавили, что аллергия в анамнезе не обязательно означает, что организм плохо отреагирует на вакцину, поскольку аллергии бывают разные и на разные вещества. И это не обязательно компоненты вакцины.

Вакцины от COVID-19 следует вводить под наблюдением врача, чтобы тот своевременно оказал помощь в случае возникновения аллергических реакций. После прививки вакцинированного просят побыть в больнице или амбулатории полчаса. Ведь тяжелая реакция (анафилаксия) происходит именно в этот промежуток времени.

Противопоказаниями к вакцинации не являются:

бытовая или сезонная аллергии (например, на пыльцу или пыль);

простуда или насморк с температурой меньше 38°C;

возраст 65+;

недавно перенесенная ОРВИ (после ОРВИ или простуды можно вакцинироваться против COVID-19 с любым интервалом);

ВИЧ;

бронхиальная астма.

Ранее "Страна" перечисляла приоритетные группы людей, которые получат прививки препаратом CoronaVac в первую очередь.

Мы также публиковали состав вакцин от коронавируса, которыми будут прививать украинцев.