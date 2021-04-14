Украина готовит лишение гражданства и депортацию трех "контрабандистов", попавших под санкции СНБО
Кабмин готовит депортацию трех бывших граждан Украины согласно санкциям, одобренным СНБО, за контрабанду.
Об этом сообщил источник в правительстве Украины, передает "Интерфакс-Украина".
"Одобренные СНБО санкции за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами украинского гражданства. В соответствии с принятым решением, сейчас готовится предусмотренная национальным законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины", - сказал источник.
По его словам, в частности, речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).
"15 апреля СНБО должно провести очередное заседание с целью принятия дальнейших решений для защиты национальной безопасности нашего государства", - заявил собеседник агентства.
Напомним, ранее НБУ приказал банкам заблокировать счета попавших под санкции СНБО "контрабандистов".
Ранее мы подробно разбирались, кто попал в список главных контрабандистов по версии украинской власти.