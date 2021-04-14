При назначении субсидий будут учитываться доходы от депозитов и дивиденды от ценных бумаг.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров на внеочередном заседании в среду, сообщает Минфин.

Это постановление также отменяет комиссии на уровне местных органов власти касательно решения о назначении субсидий в отдельных случаях при наличии условий, когда такая субсидия не назначается.

Кроме того, Минфин указал, что постановление предусматривает усиление требований при назначении субсидий учитывать одноразовые стоящие покупки, наличие банковских депозитов, операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечение границы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине упростили процедуру смены поставщика газа для получателей субсидий.

Также мы писали, что в Украине изменили список лиц, получающих субсидии на ЖКХ.