Директор Разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Скотт Беррьер заявил, что ведомство не знает, с какой целью Россия решила сконцентрировать войска ближе к границам с Украиной. А в Центральном разведывательном управлении действия РФ вызывают серьезное беспокойство.

Слова Беррьера приводит агентство "Интерфакс-Украина".

"Они (русские - Ред.) поставили себя в ситуацию, когда у них появляются разные опции для дальнейших действий. Мы следили за концентрацией сил... Мы не знаем, каковы их цели", - сказал Беррьер на слушаниях в сенате.

Со своей стороны, директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в прошлом "хорошо усвоил, что нельзя недооценивать то, как российское руководство может воздействовать на разные ситуации".

"Концентрация российских войск в Крыму и около границы с Украиной вызывает у нас серьезное беспокойство. Мы считаем, что это может быть комбинацией ряда вещей: попытки запугать руководство Украины, отправки неких сигналов в США. Кроме того, эта концентрация сил достигла уровня, когда их можно использовать и для ограниченных по масштабам вторжений", - сказал Бернс.

Ранее "Страна" подробно разбирала ежегодный отчет американского Национального разведывательного сообщества об угрозах национальной безопасности США во всем мире.

Между тем украинский МИД потребовал предоставить разъяснения по поводу роста военного присутствия российских войск вдоль границы с Украиной. Однако в РФ отказались от комментариев.