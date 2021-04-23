В 2021 светлая Пасха выпадает на 2 мая. Несмотря на позднюю дату, погода в Украине ожидается холодная.

Почти на всей территории прогнозируется дождь, в том числе в ночь с субботы на воскресенье, когда прихожане будут возвращаться со всенощной службы. Днем в Воскресение Христово в среднем по стране +15.

Прогноз погоды на Пасху по регионам читайте ниже.

Погода на Пасху 2021 года

В Киеве в день Воскресения Христового температура воздуха поднимется до +14 днем. Ночью накануне всего +7.

В Харькове на Пасху днем +15. Накануне ночью +8. Будет идти дождь.

В Днепре на главный праздник у православных христиан +16. Днем ранее ночью будет +9. Осадки.

Во Львове +14 днем, ночью +6. Дождь.

В Одессе +14 днем, ночью +9. Небольшие осадки.

В Драгобрате, на закарпатском курорте, днем +6, ночью -2. Облачно, есть вероятность дождя.

В Донецке днем +15, ночью +7. Дождь.

В Запорожье температура воздуха поднимется до +16 днем, ночью до +8. Небольшой дождь.

В Кривом Роге +15 днем, +8 ночью. Скорее всего, пойдет дождь.

В Ивано-Франковске днем +14, ночью +7. Небольшой дождь.

В Николаеве днем +16, ночью +8. Дождь.

В Полтаве днем +14, ночью +7. Дождь.

В Симферополе днем днем +15, ночью +7. Небольшой дождь.

По ссылке - как украинцы будут отдыхать на майские в 2021 году.