Какой будет погода на Пасху 2021 в городах Украины
В 2021 светлая Пасха выпадает на 2 мая. Несмотря на позднюю дату, погода в Украине ожидается холодная.
Почти на всей территории прогнозируется дождь, в том числе в ночь с субботы на воскресенье, когда прихожане будут возвращаться со всенощной службы. Днем в Воскресение Христово в среднем по стране +15.
Прогноз погоды на Пасху по регионам читайте ниже.
Погода на Пасху 2021 года
В Киеве в день Воскресения Христового температура воздуха поднимется до +14 днем. Ночью накануне всего +7.
В Харькове на Пасху днем +15. Накануне ночью +8. Будет идти дождь.
В Днепре на главный праздник у православных христиан +16. Днем ранее ночью будет +9. Осадки.
Во Львове +14 днем, ночью +6. Дождь.
В Одессе +14 днем, ночью +9. Небольшие осадки.
В Драгобрате, на закарпатском курорте, днем +6, ночью -2. Облачно, есть вероятность дождя.
В Донецке днем +15, ночью +7. Дождь.
В Запорожье температура воздуха поднимется до +16 днем, ночью до +8. Небольшой дождь.
В Кривом Роге +15 днем, +8 ночью. Скорее всего, пойдет дождь.
В Ивано-Франковске днем +14, ночью +7. Небольшой дождь.
В Николаеве днем +16, ночью +8. Дождь.
В Полтаве днем +14, ночью +7. Дождь.
В Симферополе днем днем +15, ночью +7. Небольшой дождь.
По ссылке - как украинцы будут отдыхать на майские в 2021 году.