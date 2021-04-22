В 2021 году Вербное воскресенье приходится на 25 апреля. В православных храмах проходят службы. Люди молятся, освящают ветки вербы, ходят в гости и гуляют на улице.
Погода не подойдет для пикников, поскольку на большей территории Украины ожидается дождь. Да и в целом столбики термометров не поднимутся выше +15 градусов.
Прогноз с разбивкой по городам Украины подготовила "Страна". Дополнительно - народные приметы дня.
Погода на Вербное воскресенье 2021 года
В Киеве ожидается до +13 днем, ночью +5. Вербное воскресенье обещает стать одним из немногих дней месяца, когда в столице Украины не будет идти дождь.
В Харькове, как и в столице, днем +13, ночью +5. Ожидаются небольшие осадки.
В Днепре немного теплее - до +15 днем, ночью +6. Солнечно.
Во Львове +12. Дождь прогнозируется достаточно сильный. Ночью +5.
В Одессе, как и на западной Украине, днем +12. Ночью +7. Осадки.
В Донецке +13 днем, ночью +5. Дождь.
В Запорожье днем +15, ночью +5. Ясно.
В Кривом Роге потеплеет до +15 днем, ночью будет +5. Без осадков.
В Ивано-Франковске днем +13, ночью +5. Дождь.
В Николаеве пасмурно. Днем +15, ночью +6.
В Полтаве днем +13, ночью +5. Небольшой дождь.
В Симферополе днем +15, ночью +6. На небе будут тучи, но без осадков.
Народные приметы на Вербное воскресенье
Народные приметы гласят: если на Вербное воскресенье идет дождь, то следует ждать отличный урожай. Такие образом осадки 25 апреля - это очень хороший знак.
Если пасмурно, но без осадков - урожай будет достаточно хороший, но не такой, как хотелось бы.
Если в Вербное воскресенье тепло и сухо, вырастет много фруктов. Если дует ветер, то ждать холодного лета.
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