В 2021 году Вербное воскресенье приходится на 25 апреля. В православных храмах проходят службы. Люди молятся, освящают ветки вербы, ходят в гости и гуляют на улице.

Погода не подойдет для пикников, поскольку на большей территории Украины ожидается дождь. Да и в целом столбики термометров не поднимутся выше +15 градусов.

Прогноз с разбивкой по городам Украины подготовила "Страна". Дополнительно - народные приметы дня.

Погода на Вербное воскресенье 2021 года

В Киеве ожидается до +13 днем, ночью +5. Вербное воскресенье обещает стать одним из немногих дней месяца, когда в столице Украины не будет идти дождь.

В Харькове, как и в столице, днем +13, ночью +5. Ожидаются небольшие осадки.

В Днепре немного теплее - до +15 днем, ночью +6. Солнечно.

Во Львове +12. Дождь прогнозируется достаточно сильный. Ночью +5.

В Одессе, как и на западной Украине, днем +12. Ночью +7. Осадки.

В Донецке +13 днем, ночью +5. Дождь.

В Запорожье днем +15, ночью +5. Ясно.

В Кривом Роге потеплеет до +15 днем, ночью будет +5. Без осадков.

В Ивано-Франковске днем +13, ночью +5. Дождь.

В Николаеве пасмурно. Днем +15, ночью +6.

В Полтаве днем +13, ночью +5. Небольшой дождь.

В Симферополе днем +15, ночью +6. На небе будут тучи, но без осадков.

Народные приметы на Вербное воскресенье

Народные приметы гласят: если на Вербное воскресенье идет дождь, то следует ждать отличный урожай. Такие образом осадки 25 апреля - это очень хороший знак.

Если пасмурно, но без осадков - урожай будет достаточно хороший, но не такой, как хотелось бы.

Если в Вербное воскресенье тепло и сухо, вырастет много фруктов. Если дует ветер, то ждать холодного лета.

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