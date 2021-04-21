Весенний дождь. Фото с сайта pixabay.com
Весенний дождь. Фото с сайта pixabay.com

Майские праздники украинцы традиционно стараются использовать на небольших путешествий, посещения родственников, прогулок и пикников. В этом году на последний весенний месяц выпадает и Пасха. Ее православные христиане отпразднуют 2 мая. 

По случаю государственных праздников в первой половине мая граждане Украины будут отдыхать семь дней: с 1 по 4 число, а потом с 8 по 10 включительно. 

Погода не будет располагать к отдыху на природе, поскольку почти по всей стране и буквально все длительные выходные будет идти дождь. В том числе на Воскресение Христово.

"Страна" подготовила метеорологический прогноз на все майские праздники, чтобы читатели могли планировать свои активности с учетом сюрпризов от природы.

Прогноз погоды на майские праздники 2021 года 

В Киеве майские праздники обещают быть дождливыми. Максимальная температура 1 мая +13 днем, +7 ночью. Поэтому тем, кто планирует отправиться на всенощную службу, лучше одеваться теплее. С собой следует взять зонтики или дождевики, поскольку есть высокая вероятность осадков. 

На Пасху 2 мая будет до +14 днем. Выйдет солнце, но дождь тоже не исключен. В выходные 3 и 4 мая до +15, облачно с прояснениями и небольшие осадки.

8, 9 и 10 мая - днем до +17. В День Победы на небе будут то тучи, то солнце. 

погода в Киеве на майские 2021

В Харькове майские праздники начнутся с +14 днем. В предпасхальную ночь ожидается +7. Дождь. 

Непосредственно на Пасху днем +15. Осадки будет сменять солнце. 

С 3 по 10 мая включительно средняя температура днем +17, ночью +8. На День Победы днем +18 и небольшой дождь. 

погода майские 2021 Харьков

В Днепре 1 мая столбики термометров покажут +15, за окном - дождь. 

2 мая, на Пасху, будет немного теплее - до +16, осадки станут меньше. 

С 3 до 10 мая погода станет более весенней. Днем в среднем +18. На праздник 9 мая ожидается +19, небольшой дождь. 

погода в Днепре на майские 2021

Во Львове 1 мая будет прохладно - до +13, дождь. Ночью температура опустится до +6. 

На светлое Воскресение Христово днем +14, небольшие осадки. 

Всю неделю с 3 по 10 мая днем +14...+15. Ночью в среднем +7. С перерывами каждый день будет идти дождь. 

погода во Львове на майские праздники

В Одессе 1 мая ожидается днем +14, ночью +10. Такая же погода будет и на Пасху. Празднование будет сопровождаться небольшим дождем. 

С 3 по 8 мая днем в среднем +15, всю неделю осадки. Они прекратятся лишь на 9 мая. Тогда же потеплеет до +17. 

10 мая с неба снова польет, +16 днем. 

погода в Одессе на майские

В Драгобрате, на популярном курорте в Закарпатской области, 1 мая всего +5 градусов. Ночью похолодает до -2. Осадки в виде снега с дождем. На Пасху 2 мая днем +6, ночью -2.

С 3 по 10 мая включительно средняя температура днем +6, ночью 0...-2. Снег с дождем. Солнце практически не будет радовать - сплошные тучи. 

Драгобрат погода

В Донецке майские праздники начнутся с дождя и +14 градусов. В ночь накануне Пасхи +7. В праздник днем +15. 

С 3 по 10 мая днем в среднем +17, ночью +8. Осадков не будет только 7 мая, тогда ожидается яркое солнце и +18 днем. 

погода на майские в Донецке

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