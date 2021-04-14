Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил уйти в отставку в последние десять дней апреля, чтобы в стране прошли досрочные парламентские выборы.

Об этом Пашинян заявил в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду, 14 апреля, передает "Интерфакс".

"В последние 10 дней апреля я уйду в отставку. На седьмой день после моей отставки в парламенте пройдут выборы нового премьера. Моя кандидатура на пост премьера будет выдвинута от фракции "Мой шаг". Другие фракции кандидата не выдвинут. Меня не выберут премьером", - сказал Пашинян.

Он заявил, что во второй раз 1/3 фракции "Мой шаг" вновь выдвинет его кандидатуру на пост премьера.

"Другие фракции вновь не выдвинут кандидатуру на пост премьера. Меня опять не выберут, после чего парламент Армении будет распущен силой закона, и на 20 июня будут назначены досрочные парламентские выборы", - сказал Пашинян.

Отметим, что по Конституции страны, для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен. Затем состоятся новые выборы. Нового премьера назначает парламентское большинство.

Выборы пройдут по принятым парламентом поправкам в Избирательный кодекс, предусматривающим отказ от рейтинговой системы выборов и проведение голосования исключительно по пропорциональной системе.

Оппозиционные парламентские фракции "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" согласились на проведение выборов по обновленной избирательной системе.

Между тем, внепарламентская оппозиция заявляет, что досрочные парламентские выборы в Армении необходимо организовать без действующих властей и после формирования временного правительства.

Напомним, в конце марта премьер Армении Пашинян объявил о своей отставке в апреле.

Как сообщала "Страна", досрочные парламентские выборы пройдут в Армении 10 июня 2021 года.