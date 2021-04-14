Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки охарактеризовала состоявшийся 13 апреля телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Путиным как конструктивный. Также она заявила, что рассматривает будущую встречу лидеров как возможность обсудить сферы, где две страны смогут успешно работать вместе.

Об этом Псаки сказала на регулярном брифинге в Белом доме.

"У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным", - отметила Псаки.

Она также добавила, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой.

"Наша задача в США – иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения, и, конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе", - произнесла пресс-секретарь Белого дома.

Ранее "Страна" писала, что США предложили провести встречу Байдена и Путина в одной из европейских стран.

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