Один из двух американских боевых кораблей, которые в ближайшее время должны зайти в Черное море, ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" заправился топливом и припасами на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит. После этого он направился к Черноморским проливам.

Как сообщает "Интерфакс" об этом свидетельствуют данные международной системы позиционирования судов AIS.

На базе Суда-Бэй, куда эсминец зашел утром 14 апреля, он пробыл около девяти часов. Покинув базу, американский корабль пошел курсом на север к проливу Дарданеллы. Его скорость составляет 14,3 узла в час (около 26,5 км в час). Он может войти в Черное море уже 15 апреля.

Местоположение второго корабля - эсминца "Рузвельт" - пока неизвестно. По сообщению Шестого оперативного флота США, в конце минувшей недели он в Средиземном море пополнил запасы от американского судна снабжения USNS Supply.

Каждый из двух этих кораблей может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Кроме того, они оснащены системой противоракетной обороны "Иджис". Благодаря своим боевым возможностям эсминцы способны вести скоротечный трехмерный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

Корабли пробудут в Черном море до 4-5 мая. "Страна" подробно рассказывала, что еще известно об этих судах.

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