В результате переговоров Трёхсторонней контактной группе по Донбассу 14 апреля на уровне глав делегаций стороны договорились созвать внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Дата его проведения пока не согласована с ОБСЕ.

Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Созываем внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Его задача разработать и определить механизм дополнительного контроля за нарушениями режима прекращения огня. Подгруппа по безопасности должна выработать общую позицию, которая будет обсуждаться на следующем заседании 28 апреля", - заявил Арестович.

По его словам, "украинская делегация уже отправила соответствующую ноту ОБСЕ о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дату должно согласовать ОБСЕ".

Напомним, в "ДНР" заявили, что из переговоров ТКГ исключили Пирогову, Казанского и Гармаша. Но в Киеве это опровергли.

Также мы писали, что ТКГ по Донбассу не будут переносить из Минска в другой город.