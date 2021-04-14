В четверг, 15 апреля, в Украине ожидается преимущественно облачная и влажная погода. Причиной этого станет перемещение на территорию нашей страны циклона Xander, который движется с юго-запада. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах ближайшей ночью прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег, а в дневные часы осадки усилятся до умеренных. Температура воздуха ночью +1-6 градусов, а днем - до +​​3-8. На высокогорье Карпат в течение суток от 0 до 5 градусов мороза.

На остальной территории Украины - дожди. Ближайшей ночью в северных, центральных и восточных областях - без существенных осадков. Температура воздуха ночью +4-9, а в дневные часы до +​​11-16 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киева 15 апреля будет облачно. Ночью без существенных осадков, а днем - ​​дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6-8, а днем +​​12-14 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в четверг мокрый снег не покинет Украину, а в Киеве обещают дождь.

Также мы сообщали, что центральную часть США парализовало из-за снежной бури.