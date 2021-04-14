Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что работа нового судоходного канала "Стамбул", который соединит Мраморное и Черное моря, не должна регулироваться конвенцией Монтрё, которая вот уже скоро как 100 лет регулирует пребывание судов в Черном море.

Слова турецкого лидера приводит газета "Дейли Сабах".

"Канал "Стамбул", который не имеет никакого отношения к конвенции Монтрё, принесет Турции больше комфорта и мира", - сказал Эрдоган, имея в виду соглашение 1936 года, которое отдавало под контроль Турции проливы Босфор и Дарданеллы и регулирует транзит военных кораблей.

"Мы проводим работу, посредством которой мы в полной мере установим нашу собственную независимость, наш собственный суверенитет", - добавил Эрдоган, выступая в Президентской национальной библиотеке в Анкаре.

Он также заявил, что Турция доведет до конца строительство канала "Стамбул", хотят этого определенные круги или нет. "Для нас важно лишь мнение турецкого народа", сказал президент.

Конвенция Монтрё 1936 года восстанавливала суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Ее приняли на конференции о режиме Черноморских проливов, проходившей в городе Монтрё (Швейцария).

Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права Конвенция сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через упомянутые проливы и в мирное, и в военное время.

В мирное время конвенция дает право свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.

Впервые идею строительства канала "Стамбул" Эрдоган выдвинул в 2011 году. Завершить проект изначально планировалось к 2023 году, однако затем крайний срок был сдвинут на 2025-2026 год. Ожидается, что в день канал сможет пропускать около 160 судов, по маршруту пути планируется возвести 10 мостов.

Ранее Эрдоган заверял, что в связи со строительством нового канала Анкара пока не планирует выходить из конвенции Монтрё.

Между тем 5 апреля в Турции задержали 10 бывших адмиралов, которые вступились за доктрину Монтрё.