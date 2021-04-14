Решение главы Киева Виталия Кличко продлить жесткий карантин в столице является правильным и рациональным.

Об этом заявила советник министра здравоохранения по вопросам биологической безопасности, главный эпидемиолог Минздрава Наталья Виноград в эфире телеканала "Украина 24".

"Когда мы говорим о разных вариантах реагирования на эпидемию, здесь есть несколько сценариев. В данном случае я очень поддерживаю мэра Кличко. Принято абсолютно правильное рациональное решение - он отвечает за жизни людей. Киев – это мегаполис. Это высокая плотность популяции, высокие миграционные процессы вследствие больших объемов целенаправленного перемещения потоков населения. Все эти риски присущи Киеву", – заявила советник министра.

По ее словам, Киев является зоной высокого риска инфицирования для населения.

"Еще в январе мы прогнозировали, что Киев будет территорией высокого риска и крупнейших последствий эпидемических осложнений в случае проникновения на территорию Украины британского и других штаммов. Новые штаммы пробивают иммунитет, и человек может быть повторно инфицирован", – добавила эпидемиолог.

Напомним, сегодня локдаун, который действует в Киеве с 20 марта, продлили до 30 апреля. До этого времени в столице продолжат действовать ограничения на работу общественного транспорта.

Ранее "Страна" подробно писала, почему локдаун в Киеве продлили до мая и затронет ли он Пасху и День победы.