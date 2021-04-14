Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка. Чиновники должны будут дать депутатам объяснения по поводу похищения в Молдове бывшего судьи Николая Чауса.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом после заседания комитета 14 апреля заявил депутат из фракции "Европейской солидарности" Андрей Парубий.

"Мы договорились, что на следующее заседание комитета будут приглашены и Кондратюк, и Кулеба, которые по этому поводу должны дать исчерпывающие и аргументированные ответы", – сказал Парубий.

Он добавил, что скандал с похищением, широко освещаемый в средствах массовой информации, может повлиять на двухсторонние отношения Украины и Молдовы, "если незаконные действия украинских спецслужб в дружественной Молдове имели место".

Кроме того, Парубий отметил, что похищение судьи украинскими спецслужбами может осложнить и проведение судебных действий в отношении Чауса, если "он незаконно попал на территорию Украины".

Ранее "Страна" подробно разбиралась, где сейчас может находиться похищенный и кто на самом деле выкрал его из Молдовы.

Мы также писали, что после похищения Чауса президент Молдовы Майя Санду дважды пыталась поговорить по телефону с Владимиром Зеленским, однако беседа так и не состоялась.