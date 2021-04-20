Пасха 2021. Фото: pixabay.com
Пасха 2021. Фото: pixabay.com

В 2021 году Пасха поздняя. Светлое Воскресение Христово празднуется 2 мая. 

Этот праздник переходящий. Конфессии отмечают его по разным календарям: католики и протестанты - по григорианскому, православные христиане - по юлианскому. 

Григорианский календарь был введен Папой Римским Григорием XIII в 1582 году. В его структуре средняя длительность года равна 365,2425 суткам.

григорианский календарь 

Юлианский календарь учредил Юлия Цезарь с 1 января 45 года до н. э. В современности она называется старым стилем. В нем продолжительность года в среднем 365,25 суток.

В момент введения григорианского календаря разница между ним и юлианским календарем составляла 10 дней. При этом она увеличивается из-за разного числа високосных лет. Отсюда и отличие в датах празднования Воскресения Христова.

Подготовка у Пасхе у конфессий отличается. Католики держат пост и воздержание по средам и пятницам, православные - все дни Великого поста. У первых увеселительные мероприятия запрещены в отдельные дни, у вторых - все 40 дней поста. 

Пасхальное богослужение схожее с небольшими различиями. Православная Пасха начинается со схождения Благодатного огня. У католиков - с надвечерья. Во дворах храмов разводят костер, от которого зажигают пасхальную свечу. 

Чаще всего, как сейчас, Пасха выпадает на разные даты. Но ближайшие два с половиной десятилетия католики и православные все-таки встретят ее в один день, это будет в такие годы:

  • 2025,
  • 2028,
  • 2031,
  • 2034, 
  • 2037,
  • 2038,
  • 2041,
  • 2044.

Подробнее с датами Пасхи можно ознакомиться в таблице ниже. В следующем 2022 году у православных она придется на 24 апреля, у католиков - на 17 апреля. 

Пасха 2021

Пасха 2021 когда

В отдельном материале - как украинцы будут отдыхать на Пасху и майские праздники в 2021 году

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