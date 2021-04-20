В 2021 году Пасха поздняя. Светлое Воскресение Христово празднуется 2 мая.

Этот праздник переходящий. Конфессии отмечают его по разным календарям: католики и протестанты - по григорианскому, православные христиане - по юлианскому.

Григорианский календарь был введен Папой Римским Григорием XIII в 1582 году. В его структуре средняя длительность года равна 365,2425 суткам.

Юлианский календарь учредил Юлия Цезарь с 1 января 45 года до н. э. В современности она называется старым стилем. В нем продолжительность года в среднем 365,25 суток.

В момент введения григорианского календаря разница между ним и юлианским календарем составляла 10 дней. При этом она увеличивается из-за разного числа високосных лет. Отсюда и отличие в датах празднования Воскресения Христова.

Подготовка у Пасхе у конфессий отличается. Католики держат пост и воздержание по средам и пятницам, православные - все дни Великого поста. У первых увеселительные мероприятия запрещены в отдельные дни, у вторых - все 40 дней поста.

Пасхальное богослужение схожее с небольшими различиями. Православная Пасха начинается со схождения Благодатного огня. У католиков - с надвечерья. Во дворах храмов разводят костер, от которого зажигают пасхальную свечу.

Чаще всего, как сейчас, Пасха выпадает на разные даты. Но ближайшие два с половиной десятилетия католики и православные все-таки встретят ее в один день, это будет в такие годы:

2025,

2028,

2031,

2034,

2037,

2038,

2041,

2044.

Подробнее с датами Пасхи можно ознакомиться в таблице ниже. В следующем 2022 году у православных она придется на 24 апреля, у католиков - на 17 апреля.

В отдельном материале - как украинцы будут отдыхать на Пасху и майские праздники в 2021 году.