Дания стала первой в мире страной, которая отказалась от вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Об этом заявил глава управления здравоохранения Дании Сёрен Брустрём на пресс-конференции, передает ТАСС.

Также было решено пока не использовать только что поступивший в страну препарат компании Johnson & Johnson (J&J).

"Препарат AstraZeneca будет исключен из программы вакцинации", - сообщил он. По мнению ведомства, существует связь между случаями образования тромбов, кровотечений и низкого количества тромбоцитов и вакциной от COVID-19 AstraZeneca.

По словам представительницы управления Таньи Эриксен, Дания стала первой страной, отказавшейся от препарата. Дания предварительно закупила 2,4 миллиона доз этой вакцины. 149 тыс. человек, получивших первую дозу препарата, позже предложат новый.

В то же время от вакцины J&J власти отказываются до дальнейшего уведомления. Управление намерено следить за информацией EMA и Агентства по лекарственным препаратам США, а также изучать эффективность и побочные эффекты всех вакцин против COVID-19.

Напомним, ранее в качестве меры предосторожности ряд стран, включая Данию, приостановили использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.

Также мы писали, что Европа в 2022 году откажется от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.