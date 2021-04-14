Организатор одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мейдофф умер в тюрьме Северной Каролины в возрасте 82 лет. Он отбывал 12-й год из своего 150-летнего срока заключения.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По словам источника, Мейдофф умер в медицинском центре от естественных причин. В феврале 2020 года финансит заявил, что у него несколько хронических заболеваний, включая серьезную патологию почек, и попросил о досрочном освобождении. Но ему было отказано.

Мейдофф считается организатором крупнейшей в истории США финансовой пирамиды, которая работала более 20 лет, а ее жертвами стали около 37 тысяч человек по всему миру, включая знаменитостей.

Финансовая компания Bernard L Madoff Investment Securities открылась в 1960 году. Через несколько лет фирма стала одной из крупнейших на Уолл-стрит, а Мейдофф занял пост председателя фондовой биржи NASDAQ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США восемь раз расследовала деятельность Madoff Investment Securities, поскольку она приносила необычно выскоую прибыль своим инвесторам.

Однако обман вскрылся лишь во время финансового кризиса 2008 года. Тогда выяснилось, что Мейдофф не заключил ни одной сделки с ценными бумагами для своих клиентов и выплачивал дивиденды за счет привлечения новых вкладчиков. В общей сложности клиенты бизнесмена - от фермеров до режиссера Стивена Спилберга - потеряли 65 миллиардов долларов.

После задержания Мейдофф провел несколько месяцев под домашним арестом в своем пентхаусе за семь миллионов долларов, появляясь на суде в бронежилете. Во время процесса бизнесмен признал вину. Он говорил, что ему очень жаль и стыдно, но сокрушения не помогли. В 2009 году Мейдоффа приговорили к 150 годам тюрьмы. На сайте Федерального бюро тюрем в качестве даты освобождения финансиста указывалось 14 ноября 2139 года.

Американский режиссер Барри Левинсон в 2017 году снял о Мейдоффе фильм "Лжец, великий и ужасный", в котором главного героя сыграл Роберт Де Ниро.

Как писала "Страна", в марте 2018 года умер создатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди.

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