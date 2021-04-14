Из-за убийства украинца в Португалии упразднили госорган. Фото: bigmir.net

Власти Португалии расформировали Службу по делам иностранцев и границам (SEF) после резонансного убийства гражданина Украины Игоря Гоменюка в марте прошлого года. 

Об этом сообщает "РИА Новости" в среду, 14 апреля.

По данным агентства, полномочия расформированной Службы берет на себя новый орган – Служба по делам иностранцев и убежища. При этом она не будет иметь полицейских функций. 

Напомним, в марте 2020 года житель Львовской области Игорь Гоменюк умер в изоляторе аэропорта Лиссабона после того, как его избили сотрудники Службы по делам иностранцев и границ. Гоменюк якобы пытался попасть в страну без визы, за что и был помещен в изолятор. Там у него случился приступ эпилепсии и его госпитализировали. Когда его состояние стабилизировалось, мужчину снова вернули в изолятор аэропорта, где его повторно избили, после чего Гоменюк скончался. 

После этого случая уволилась глава миграционной службы Португалии Криштина Гатош

Затем в стране потребовали отставки министра внутренних дел Эдуардо Кабрита

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