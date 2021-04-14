Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) лишила лицензии компанию "Донецкоблгаз", которую связывают с близким к Семье Януковича олигархом Сергеем Курченко.

Такое решение принимается впервые в истории Украины по отношению к функционирующему оператору.

О нем сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Впервые в истории Украины лицензии лишен действующий оператор газовых или электрических сетей. Лицензии лишили за многочисленные нарушения, совершенные этим облгазом за последние месяцы", - написал Герус.

По его словам, лицензии его лишили за многочисленные наущения. В частности за долг перед компанией "Оператор ГТС" на сумму почти 900 млн гривен.

В начале марта "Страна" рассказывала, что "Донецкоблгаз" отключил ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов перед НАК "Нафтогаз Украины".

В результате потребители остались без газа, однако вскоре подачу голубого топлива возобновили.