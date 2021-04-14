Служба безопасности Украины проводит масштабные антитеррористические учения в Херсонской области. Участники тренировок отрабатывают защиту морской и прибрежной зоны, а также административной границы с аннексированным Крымом.

Об этом в среду, 14 апреля, сообщила пресс-служба СБУ.

"Мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным. В ходе отработки тренировочных заданий под усиленным контролем и охраной находятся стратегически важные объекты критической инфраструктуры Херсонщины. Прежде всего это касается морских портов, объектов энергоснабжения, аэропорта, мостов и газодобывающих башен", - говорится в сообщении.

В учениях принимают участие подразделения СБУ, Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Госслужбы специального транспорта. Участники тренировок осуществляют "совместные режимно-ограничительные мероприятия в морских прибрежных населенных пунктах региона".

"Тренировки проводятся в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека. СБУ просит с пониманием отнестись жителей Херсонщины и гостей области к возможным временным неудобствам, связанных с необходимостью проведения антитеррористических учений", - добавили в ведомстве.

Срок окончания учений в СБУ не назвали.

Напомним, сегодня учения СБУ начались и в Харьковской области. Тренировка продлится до конца мая на всей территории региона "с сосредоточением внимания на приграничных районах".

Перед этим Минобороны России сообщило о проведении проверки боеготовности войск на территории Западного военного округа РФ, который граничит, в том числе, и с Харьковской областью, а также о начале морских учений в Черном море.