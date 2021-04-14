Заседания контактной группы и рабочей группы ТКГ по политическим вопросам будут проходить только при участии официальных представителей сторон, представители общественности ни со стороны Украины, ни со стороны "ЛДНР" присутствовать не будут. В частности, речь идет о членах украинской делегации Денисе Казанском и Сергее Гармаше, а от представителей "ДНР" - Майе Пироговой.

Такое решение было принято во время сегодняшнего заседания контактной группы, передает "МИД ДНР" в Телеграме.

"Было решено, что теперь заседания Контактной группы и рабочей группы по политическим вопросам будут проходить только при участии официальных представителей сторон, представители общественности ни со стороны Украины, ни со стороны "Республик" присутствовать не будут", - заявила полпред "ДНР" Наталья Никонорова.

В тоже время, Алексей Арестович, советник главы украинской делегации в ТКГ, в комментарии "Стране" опроверг информацию о том, что из переговорного процесса исключили Казанского и Гармаша.

"Это неправда. Телеграмм-каналы много чего пишут. Цитируя старину Мюллера, верить в наше время нельзя никому, даже самому себе. Но мне можно. Никого из переговоров не исключили", - отметил Арестович.

Он уточнил, что со стороны т.н. "ЛНР" и "ДНР" также никого не исключили из переговорного процесса. Хотя украинская сторона настаивает на том, чтобы переговоры продолжались без Майи Пироговой.

Пока что Пирогова на заседаниях не присутствует. Но она и не исключена из переговорного процесса, сказал Арестович.

Напомним, 9 июня 2020 года Украина впервые привлекла к работе ТКГ представителей вынужденных переселенцев с Донбасса Сергея Гармаша и Дениса Казанского. Они представляли Донецкую область, а от Луганской в переговорах участвовали врач Константин Либстер и юрист Вадим Горан.

Однако вчера, 14 апреля, в "МИД ДНР" заявили, что переговоры политической подгруппы ТКГ по Донбассу не могут состояться из-за участия в них "эксперта ДНР" Майи Пироговой и представителя украинской стороны Дениса Казанского.