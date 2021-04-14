В среду, 14 апреля, страны Европейского союза официально договорились выпустить COVID-пропуска для путешествий, разговоры о которых ведутся с зимы. Этот шаг позволит возродить находящийся в упадке туризм. Детали документов законодатели сообщества будут обсуждать в мае.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

Сертификаты позволят вакцинированным, выздоровевшим от COVID-19 или обладателям отрицательных результатов тестов на коронавирус путешествовать по ЕС, где ограничения на передвижение уже год негативно сказываются на индустрии туризма.

Как пишет агентство, 27 стран - членов ЕС подтвердили свое обязательство подготовить структуру к лету 2021 года.

Европейский парламент, который должен поддержать нововведение, чтобы оно вступило в силу, согласует свою позицию по пропускам в конце текущего месяца. Ожидается, что заключительные переговоры между законодателями ЕС, национальными представителями и исполнительной властью блока начнутся в мае.

Страны ЕС параллельно работают над тем, чтобы обеспечить "наличие необходимых технологических решений" для использования цифровых или бумажных сертификатов, говорится в совместном решении 27 участников сообщества.

Соглашение государств-членов включает и положения против дискриминации тех, кто не может или не хочет проходить вакцинацию, и позволяет проводить тесты для подтверждения выздоровления.

В то же время государства-члены обяжут признавать вакцины, одобренные ЕС. Отдельные страны смогут выдавать сертификаты после прививок российской вакциной "Спутник V" или китайской от компании Sinovac, которые разрешены только на их территории. Однако другие страны ЕС будут сами решать, принимать ли сертификаты о вакцинации препаратами, не утвержденными регулирующими органами ЕС.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем ЕС вводит ковид-сертификаты и смогут ли украинцы их получить.

Мы также сообщали, что в ООН полное восстановление туристической отрасли прогнозируют на 2023 год.