На одном из ближайших заседаний СНБО Украины планируют ввести персональные санкции против лиц, имеющих двойное гражданство - украинское и российское. Об этом сообщил источник "Страны".

Под санкции могут попасть украинские политики и бизнесмены, но окончательный их список еще согласовывается.

Напомним, что заседание СНБО перенесли с традиционной пятницы на четверг, 15 апреля, в связи с поездкой президента Владимира Зеленского во Францию.

Как сообщалось, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля 2021 "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".

Также мы сообщали, что по мнению министра иностранных дел Кулебы Украина должна ввести двойное гражданство, но не с Россией.