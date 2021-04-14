Министр юстиции Украины Денис Малюська дал комментарий "Стране" по поводу информации о вспышке коронавируса в исправительной колонии № 119, расположенной в Борисполе.

По словам чиновника, у подавляющего большинства заразившихся заключенных заболевание не имеет опасной формы.

"Вспышка произошла из-за пандемии коронавируса. Больные изолированы, у всех легкое протекание болезни, кроме одного - со средней степенью тяжести. Один заключённый умер пару дней назад. Причины устанавливаются в рамках уголовного производства. Но там был не только коронавирус, а и, вероятно, целый букет болезней", - сказал Малюська "Стране".

Как мы писали, к 14 апреля в упомянутой колонии 43 осужденных заразились коронавирусом. Один человек из-за коронавирусной инфекции скончался.

В прошлом году мы также выпускали большой материал о готовности колоний и тюрем к пандемии коронавируса.

Между тем минувшей осенью ООН призвала Украину провести амнистию и меньше сажать в тюрьмы из-за коронавируса.